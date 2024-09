Semana começa com aviso vermelho de baixa umidade no Distrito Federal Entre 13h e 17h a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%; veja cuidados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/09/2024 - 09h59 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h59 ) ‌



DF começa semana em alerta vermelho de baixa umidade

A primeira semana de setembro do Distrito Federal começa com aviso vermelho de grande perigo de baixa umidade. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 12% durante o período da tarde. O aviso se estende das 13h às 17h. Pela manhã, a temperatura mínima registrada na capital do país foi de 13ºC e a máxima deve chegar a 31ºC durante a tarde.

Ao longo da semana, a temperatura segue batendo os 31ºC, com temperatura mínima entre 15ºC e 14ºC. Já a umidade relativa do ar varia entre 15% e 20%. Devido à baixa umidade, a Defesa Civil orienta alguns cuidados, como ingestão de bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e também suspender atividades físicas nesse período.

A população também pode acionar o Corpo de Bombeiros (193) em caso de risco à saúde.