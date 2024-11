Seminário na Câmara Legislativa do DF debate desafios das fakes news nas plataformas digitais Seminário, que contou com a participação da RECORD, discute inovação, tecnologia e comunicação Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 15h07 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h55 ) twitter

Conecta CLDF debate combate às fake news Carlos Gandra / Agência CLDF/6-11-24

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) reuniu, nesta quarta-feira (6), especialistas de todos os setores para discutir sobre tecnologias inovadoras relacionadas à comunicação no Conecta CLDF. Neste primeiro dia, o seminário contou com debate sobre desafios das fakes news nas plataformas digitais.

A programação continua até quinta-feira (7), com palestras e mesa redonda.

O evento teve a participação da RECORD, representada pelo diretor de jornalismo Roberto Munhoz. Na fala, ele abordou o combate à fake news e os desafios enfrentados na comunicação digital.

“Estamos prestes a entrar em outro universo, principalmente a televisão: a TV 3.0, que em 2025 vai estar aqui. Junto a isso, temos a questão da desinformação que tem que ser trazida à tona. E a questão da regulação (das plataformas digitais) passa por investimento”, observou.

Munhoz acrescentou também que é necessário trabalhar a ética dos novos profissionais. “Precisamos cuidar melhor dos jovens para que a ética se sobreponha (nas atividades do dia a dia). É triste ver conteúdo jornalístico sendo deturpado, sendo produzido com a intenção de gerar cliques em vez de serem produzidos com a intenção de informar”, afirmou.

O debate contou com a mediação do professor Leandro Rolim, da Universidade Católica de Brasília, e dos palestrantes João Camilo Júnior, do SBT e Rodrigo Orengo, da Band Brasília.

Conecta CLDF

Esta é a primeira edição do Conecta CLDF. Entre as discussões previstas estão os principais desafios, as perspectivas e cenários, além do uso da inovação em estratégias de comunicação. O evento começou às 9h e vai até às 18h nos dois dias, com participação gratuita. A inscrição pode ser feita por meio deste link.

“O Conecta CLDF tem o intuito de oferecer à sociedade debates de excelência envolvendo especialistas de renome internacional ligados às áreas de comunicação e inovação, pilares da nossa democracia”, afirma o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB).

No segundo dia, as discussões são sobre comunicação na era digital, inovação no setor público e inteligência artificial no serviço público (veja programação completa).

“Construímos um seminário abordando os principais temas e desafios da comunicação pública, tendo em vista o aperfeiçoamento do serviço que a Casa e outras instituições públicas devem prestar à população”, diz o vice-presidente da CLDF, deputado Ricardo Vale (PT).