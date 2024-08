Senado faz minuto de silêncio em homenagem às vítimas da queda de avião e Delfim Netto 62 pessoas morreram em acidente aéreo da última sexta-feira; ex-ministro da Fazenda faleceu na segunda Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 18h22 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h25 ) ‌



Pacheco ofereceu condolências a familiares Reprodução/TV Senado - 13.08.2024

O Senado Federal iniciou a sessão plenária desta terça-feira (13) com um minuto de silêncio em homenagem às 62 vítimas da queda do avião na última sexta-feira (9) e à Delfim Netto , que faleceu na segunda-feira (12). Rodrigo Pacheco (PSD) , presidente da Casa, expressou condolências e votos de consolo para familiares e amigos.

Pacheco diz que o Senado acompanha as investigações sobre as causas da queda do avião e que vai garantir que “todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com vigor”. Além disso, reafirma o compromisso da Casa com o “fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte”, e que vai buscar implementar medidas que previnam acidentes futuros.

Pacheco agradeceu as equipes responsáveis pelas operações de resgate que trabalharam para “garantir que o local do acidente fosse tratado com o respeito e a dignidade que as vítimas e suas famílias merecem mesmo diante de uma tragédia de tamanha magnitude”.

Sobre Delfim, Pacheco afirma que o economista era um “notável brasileiro”, e que ele foi “uma das figuras mais proeminentes da economia brasileira ao longo de várias décadas”. O ex-ministro da Fazenda e ex-deputado federal tinha 96 anos e estava internado há uma semana devido a complicações em seu quadro de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

Vítimas da queda

A Força Aérea Brasileira realizou nesta terça-feira (13) o transporte de três caixões com vítimas da queda de um avião em Vinhedo (SP). De acordo com a FAB, dois corpos serão levados para Cascavel (PR) e o terceiro, para Pelotas (RS). Alguns familiares das vítimas, que foram a São Paulo depois do acidente, também embarcaram no avião da FAB.

A aeronave da Força Aérea decolou de São Paulo às 15h13. Segundo a Aeronáutica, o translado até Cascavel deve demorar em torno de 1h20. Depois, o avião seguirá para Pelotas, com previsão de chegada às 19h30.

A Prefeitura de Cascavel disponibilizou um centro de eventos para os velórios. Os parentes de cada vítima vão escolher se querem fazer cerimônias particulares ou se utilizarão esse espaço público.