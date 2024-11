Senado instala CPI para investigar sites de apostas; plano de trabalho conta com 7 eixos Durante a instalação, Soraya Thronicke apresentou um plano de trabalho para investigar o mercado de apostas online Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 11h58 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senado instala CPI Waldemir Barreto/Agência Senado - Arquivo

Nesta terça-feira (12), o Senado Federal instalou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) destinada a investigar a atuação dos sites de apostas, conhecidos como bets, no Brasil. O requerimento para a criação da comissão foi lido pelo presidente ds Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no início de outubro. A autoria do pedido de abertura da CPI é da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que assumiu a relatoria da comissão. O senador Dr. Hiran (PP-RR) foi eleito presidente da CPI.

Durante a instalação, a senadora Soraya Thronicke apresentou um plano de trabalho para investigar o mercado de apostas online. O foco principal da comissão será avaliar o impacto das apostas no orçamento das famílias brasileiras e apurar possíveis conexões com crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O plano destaca o crescimento das apostas online no Brasil, com estimativas do Banco Central indicando que 24 milhões de brasileiros participaram de apostas online em 2024, movimentando entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões mensalmente via Pix. Parte dessas transferências foi feita por beneficiários do Bolsa Família, o que levanta preocupações sobre o impacto socioeconômico dessa prática em grupos vulneráveis.

Com base nos eixos de investigação, a senadora sugeriu dividir o trabalho em sete áreas principais, que são:

‌



Lavagem de dinheiro e evasão de divisas: investigação sobre a utilização de plataformas para atividades ilícitas e propostas de medidas de controle. Direitos do consumidor: avaliação do cumprimento de normas de publicidade e proteção ao consumidor. Transações financeiras: análise de medidas de controle adotadas por instituições financeiras para evitar práticas ilegais. Impactos socioeconômicos: investigação dos efeitos das apostas sobre o endividamento e a saúde mental dos apostadores. Publicidade e responsabilidade social: exame do impacto de campanhas de apostas promovidas por influenciadores e veículos de comunicação. Transparência e algoritmos: análise de como as plataformas utilizam algoritmos e verificam as probabilidades de ganho. Educação e conscientização: avaliação de medidas educativas e proposição de políticas para proteger grupos vulneráveis.

Medidas e depoimentos

A CPI prevê solicitar dados a instituições financeiras, acessar investigações em curso e realizar audiências com plataformas de apostas, especialistas e influenciadores. Além disso, a comissão poderá propor mudanças legislativas para fortalecer o controle sobre o setor.

Cronograma

O plano estabelece que a CPI terá um prazo de 130 dias para concluir seus trabalhos, com a expectativa de que o relatório final seja apresentado no primeiro semestre de 2025. O recesso parlamentar será considerado no cronograma.

‌



A relatora destacou ainda que o plano é apenas o início das investigações e que será enriquecido com depoimentos e estudos ao longo do processo. O objetivo é implementar mecanismos de controle mais eficazes e proteger a população dos impactos negativos das apostas online.

Integrantes da CPI

Para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) seja instalada, é necessário que, pelo menos, 27 senadores apoiem a criação da comissão. Após essa etapa, os partidos indicam os membros que farão parte da comissão, respeitando a proporcionalidade das vagas conforme o número de representantes de cada partido e bloco parlamentar. Abaixo estão os integrantes da CPI:

Titulares:

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Dr. Hiran (PP-RR)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Humberto Costa (PT-PE)

Marcos Rogério (PL-RO)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Vaga destinada ao bloco parlamentar da Resistência Democrática (PSB, PT, PSD)

Vaga destinada ao bloco parlamentar Democracia (MDB, União)

Suplentes:

Ciro Nogueira (PP-PI)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Fernando Farias (MDB-AL)

Izalci Lucas (PL-DF)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Vaga destinada ao bloco parlamentar Democracia (MDB, União)

Vaga destinada ao bloco parlamentar Independência (PDT, PSDB, Podemos)