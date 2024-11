Após 20 anos da CPI na CLDF, Cade pede condenação de postos de gasolina por cartel no DF

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) concluiu a investigação sobre uma suposta prática de cartel entre postos de gasolina no Distrito Federal e Entorno, com um pedido de condenação das 38 redes de postos investigadas. A solicitação vem após mais de duas décadas de denúncias e investigações, e coloca um ponto final em um processo que começou em 2003, com as conclusões de uma CPI na Câmara Legislativa do DF (CLDF). Para o jornalista Vladimir Porfírio, a conclusão do processo traz um sabor amargo, pois chega com mais de 20 anos de atraso.