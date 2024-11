Setor de transporte premia as melhores empresas de 2024 Expresso Guanabara é eleita a melhor empresa de transporte rodoviário, enquanto a TAM levou no aéreo Brasília|Do R7 27/11/2024 - 16h34 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prêmio para a Expresso Guanabara: CEO Paulo Porto e gerente de marketing Rodrigo Mont'Alverne Expresso Guanabara/Divulgação

Foi realizado na última terça-feira (26), o prêmio “Maiores do Transporte e Melhores do Transporte”, promovido pelas Revistas Transporte Moderno e Technibus, em São Paulo. O reconhecimento destaca as empresas que se sobressaem pela excelência operacional, inovação e contribuição para o setor no Brasil.

Uma categoria em especial chama atenção dos clientes: a de melhores operadores. Isso porque mexe diretamente com os passageiros.

No caso do “Transporte Rodoviário de Passageiros”, a Expresso Guanabara levou a melhor.

“Este reconhecimento é resultado de um esforço contínuo de aprimoramento, que inclui a modernização da frota, investimentos em tecnologia e um atendimento focado na experiência do cliente”, afirma Rodrigo Mont’Alverne, gerente de marketing da Guanabara, que recebeu o prêmio ao lado do CEO da empresa, Paulo Porto (foto principal).

‌



Em “Transporte Aéreo de Passageiros“, a TAM Linhas Aéreas ficou com o diploma. No ”Ferroviário“, o vencedor foi a Via Quatro. Em “Fretamento e Turismo”, a Univale. E em ”Marítimo e Fluvial“, a Norsul. Por fim, no ”Metropolitano”, a Next Mobilidade se destacou.

A premiação das Revistas Transporte Moderno e Technibus é um dos eventos mais prestigiados do setor, destacando empresas que se sobressaem em suas categorias através de rigorosos critérios de avaliação.

‌