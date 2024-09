Silvio Almeida é chamado para prestar esclarecimentos à CGU e AGU sobre denúncias de assédio Em nota, governo federal disse que reconhece a gravidade das denúncias Brasília|Do R7 05/09/2024 - 23h16 (Atualizado em 05/09/2024 - 23h23 ) ‌



Ministro Silvio Almeida negou as acusações

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi chamado para prestar esclarecimentos sobre denúncias de assédio sexual contra ele ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias.

Em nota, divulgada na noite desta quinta-feira (5), o Planalto disse que “o governo federal reconhece a gravidade das denúncias” que o “caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem”. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração.

A denúncia

A organização Me Too Brasil disse, nesta quinta-feira, que recebeu denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida. Segundo a instituição, as mulheres foram atendidas pelos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico.

O Mee Too também disse que as vítimas autorizaram a divulgação das informações, mas que a identidade delas permanecerá em sigilo.

Em pronunciamento nas redes sociais, o ministro negou as acusações e disse que vai pedir investigação das denúncias contra ele.

“Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro”, disse o ministro.