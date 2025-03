‘Tarzan sem Chita’: governo critica presidente da Conmebol por fala sobre clubes brasileiros Executivo cobrou Conmebol a atuar decisivamente para coibir e reprimir atos de racismo, discriminação e intolerância Brasília|Do R7 18/03/2025 - 21h17 (Atualizado em 18/03/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Domínguez fez comentário racista em relação ao Brasil Divulgação/Flickr/Conmebol - 7.2.2023

O governo federal repudiou a declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, de que a Libertadores da América sem clubes do Brasil seria como “Tarzan sem Chita”. O Executivo cobrou a entidade máxima do futebol sul-americano e outras federações nacionais do continente a atuar “decisivamente para coibir e reprimir atos de racismo, discriminação e intolerância, promover políticas de igualdade racial”.

O comunicado do governo foi assinado em conjunto pelos ministérios das Relações Exteriores, do Esporte e da Igualdade Racial. As pastas lamentaram que “as declarações ocorrem em contexto em que as autoridades da Conmebol têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Leia a nota na íntegra

O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, as declarações do Presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, na noite de ontem, 17 de março, em entrevista à imprensa após cerimônia de sorteio da fase de grupos dos torneios promovidos por aquela entidade.

As declarações ocorrem em contexto em que as autoridades da Conmebol têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis.

‌



O governo brasileiro exorta a Conmebol e as Federações Nacionais de Futebol da América do Sul a atuarem decisivamente para coibir e reprimir atos de racismo, discriminação e intolerância, promover políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento e boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes, imigrantes e outros grupos vulneráveis ao esporte.

O governo brasileiro reitera seu compromisso com iniciativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, inclusive medidas contra qualquer tipo de discriminação nas diferentes modalidades de esportes.

‌



O que disse o presidente da Conmebol

Na noite de segunda-feira (17), após o sorteio dos grupos da Libertadores da América deste ano, Alejandro Domínguez foi questionado por um jornalista sobre como ele achava que seria o torneio sem a participação de times do Brasil.

Em resposta, ele disse que isso “seria como o Tarzan sem a Chita, impossível”. Depois, deu uma risada.

‌



Nesta terça-feira (18), Domínguez se desculpou pela afirmação. Em uma rede social, ele disse que a expressão que usou “é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém”.

“Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a CONMEBOL. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação”, concluiu.