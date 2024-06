‘Todos estão bem’, diz irmão de Alok após empresário dele sofrer queda de helicóptero O DJ Bhaskar ainda agradeceu pelas ‘energias positivas e preocupação’ com os envolvidos no acidente

Alto contraste

A+

A-

Lucas Batista está hospitalizado Reprodução/Arquivo Pessoal

O DJ Bhaskar, irmão de Alok, publicou nesta quinta-feira (27) uma nota atualizando o estado de saúde dos envolvidos na queda de um helicóptero . Entre as vítimas está o empresário dele, Lucas Batista Bezerra , 32 anos. “Felizmente, todos estão bem e hospitalizados para receberem os cuidados necessários”, detalhou. Além de Batista, estavam na aeronave o sócio-fundador da produtora de eventos R2, Ricardo Emediato, 38 anos, e o piloto Ayrton Vargas, 66 anos.

“Gostaríamos de agradecer imensamente pela energia positiva e preocupação demonstrada por todos. Continuaremos atualizando sobre, conforme necessário”, completou Bhaskar.

O helicóptero particular que transportava as três pessoas caiu em uma lagoa em Água Fria (GO), Entorno do Distrito Federal , nesta quinta-feira (27). O piloto foi transportado em estado grave por uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ao Hospital de Base.

Um dos passageiros foi levado ao Hospital Municipal de Água Fria por fazendeiros locais. O outro foi atendido pelo CBMGO e foi encaminhado à mesma unidade de atendimento. Posteriormente, ambos foram transportados ao Hospital de Base: Lucas com auxílio de uma aeronave da Polícia Civil do DF e Ricardo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Publicidade

De acordo com a assessoria do grupo R2, Ricardo também passa bem. “Todos estão recebendo atendimento médico”, destacou.

Ainda não há informações sobre o que causou a queda da aeronave. O acidente ocorreu por volta das 11h15, quando os ocupantes faziam uma viagem de Brasília a Alto Paraíso de Goiás.