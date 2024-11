Transporte público do DF será reforçado para Dia de Finados e Enem neste fim de semana Secretaria de Mobilidade determinou aumento de frota de ônibus para cemitérios e locais de provas Brasília|Do R7, em Brasília 31/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h08 ) twitter

Frotas serão aumentadas em lugares que serão aplicadas as provas Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Com o feriado de Finados neste sábado (2) e o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no domingo (3), a Secretaria de Transporte e Mobilidade determinou reforço do transporte público do Distrito Federal neste fim de semana.

Para as viagens aos cemitérios de Asa Sul, Taguatinga, Gama, Brazlândia, Planaltina e Sobradinho, a pasta determinou que cinco empresas de ônibus aumentem a frota entre esta sexta-feira (1º) e o sábado.

No dia do Enem, as linhas de ônibus que passam perto das instituições onde serão aplicadas os exames receberão aumento de viagens duas horas antes e depois da prova.

A linha 0.110, que faz o trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto e o campus da Universidade de Brasília da Asa Norte, terá um reforço maior, já que o local receberá 4.000 candidatos.

Na segunda etapa do exame, prevista para 10 de novembro, também haverá reforço na frota de ônibus.