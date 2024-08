Polícia do DF investiga suspeita de novo caso de feminicídio na Ponte Alta, no Gama Vizinho teria encontrado homem e mulher mortos em casa; suspeita é que ex-marido tenha matado companheira e cometido suicídio Brasília|Do R7 07/08/2024 - 08h55 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h10 ) ‌



Caso é investigado em sigilo pela polícia Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a suspeita de um novo caso de feminicídio na capital do país. O caso aconteceu no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, na quadra 3. No local, um vizinho teria encontrado o homem e a mulher mortos com sinais de facadas. A suspeita da polícia é que o homem tenha matado a ex-companheira e cometido suicídio a seguir. O caso corre em sigilo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a guarnição atendeu ao chamado por volta das 18h20. Os corpos teriam sido encontrados por um vizinho, que pulou o muro da casa. Os corpos estavam na residência com sinais de facadas. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e de acordo com apuração o casal estava separado.

Como pedir ajuda:

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como pedir ajuda: