Veja mudanças no trânsito do DF neste fim de semana Haverá alterações no Plano Piloto, no Setor de Clubes Esportivos Sul e no Guará Brasília|Do R7, em Brasília 24/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h00 ) ‌



Detran realiza mudanças no trânsito neste domingo

O trânsito do Distrito Federal será alterado neste fim de semana para a realização de vários eventos esportivos. Conforme o Departamento de Trânsito do DF, são previstas mudanças no Plano Piloto, no Setor de Clubes Esportivos Sul e no Guará. Os eventos incluem o Food Run; o Sesc + Corridas; e o BYD Shark. O primeiro deles é o Food Run que começa a partir das 6h30 de domingo (25).

A corrida tem percurso de 5km no Setor de Clubes Esportivos Sul, com largada e chegada dos atletas na Orla da Ponte JK, em frente ao Bar Mormaii. O percurso seguirá pela Orla da Ponte JK, contramão do marginal da via JK, via do SCES Trecho 2 e Ciclovia do SCES Trecho 2.

Para garantir a segurança dos corredores, as vias de acesso ao local da corrida ficarão totalmente fechadas das 6h30 às 9h. Os agentes atuarão em dois Pontos de Controle de Trânsito: um na altura da alça de acesso a via JK e outro na altura do Clube de Golf.

Corrida Food Run será realizada no domingo Detran/Divulgação -

SESC+Corridas

Das 6h30 às 9h de domingo (25), também acontecerá a corrida SESC + Corridas – Etapa Guará. Os agentes de trânsito do Detran-DF farão o controle do tráfego para garantir a segurança dos atletas, que largarão às 7h, na EQ 31/33 do Guará II, estacionamento atrás do Edifício Consei.

‌



Haverá percursos de 5km e 10km, seguindo pela via SRIA II sentido Avenida Contorno do Guará, fazendo o último retorno para voltar ao Edifício Consei. Deste ponto em diante será realizado dentro da área da Rua do Lazer do Guará, que acontece todo último fim de semana do mês e interdita o trânsito de veículos no trecho que vai do Edifício Consei até a 4ª Delegacia de Polícia.

Sesc+Corridas vai trazer alteração para o Guará Detran/Divulgação -

BYD Shark

Para a filmagem da campanha publicitária BYD Shark, os agentes farão a interdição de um trecho da W4 Sul, na altura do Edifício Parque Cidade Corporate (SCS Quadra 9), das 14h às 16h de domingo (25).

Alteração no Trânsito devido a BYD Shark Detran/Divulgação -