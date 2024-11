Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (25)

Caminhão atropela quatro pessoas que prestavam serviço à Novacap na BR-070, chuva volta a causar prejuízos aos moradores da 26 de Setembro, em Vicente Pires, todos os alunos concluintes do ensino médio na rede pública do DF se inscreveram no Enem, homem vai embora sem prestar socorro após atropelar mulher e duas crianças no Areal, mulher é arrastada por enxurrada causada por chuva forte em Cidade Ocidental (GO), Samambaia comemora 35 anos com corte de bolo e desfile de estudantes e Campanha busca lares temporários para crianças e adolescentes no DF. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.