“Até pensei em correr e chutar a bomba", diz homem que testemunhou explosões em frente ao STF

Roberto Pita, um consultor agrário de Cuiabá, e sua esposa, testemunharam o momento em que Francisco Wanderley Luiz se aproximou do prédio STF (Superior Tribunal Federal) e jogou bombas no local, na noite dessa quarta-feira (13). Eles tinham vindo tratar de problema fundiário na Corte e desceram a rampa exatamente na hora em que o ex-candidato a vereador começou a jogar os artefatos.



Pita conta que saíra pela rampa e estava chovendo. Mesmo assim, o barulho do que ele chamou de “foguetório” chamou a atenção dos dois. “Quando a gente se aproximou da estátua, veio a pessoa. Ele veio na nossa direção", lembra o consultor. Nesse momento, Francisco jogou a primeira bomba para o lado da estátua da Justiça. Quando o artefato explodiu, a esposa de Pita saiu correndo para o carro, que estava estacionado muito próximo.



O consultor decidiu ficar parado e só correr se o homem fosse atrás da mulher. “Ele acendeu a bomba, deitou no chão e pôs a bomba perto dele. Naquele momento, eu até pensei em correr e chutar a bomba. Aí, algo veio e falou: ‘Corre’. Eu corri", conta Pita. Segundo ele, Francisco parecia “uma pessoa revoltada. Falava alguma coisa, olhava para o STF, olhava para a estátua", detalhou.