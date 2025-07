Bolsonaro deixa Câmara em meio a tumulto e empurra-empurra; mesa é quebrada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (21) para uma reunião com deputados do PL. A passagem dele pelo parlamento terminou em confusão. Na hora da saída, Bolsonaro foi cercado por jornalistas, cinegrafistas e apoiadores. O empurra-empurra formado na tentativa de acompanhar o ex-presidente resultou em tumulto generalizado. No meio da correria, uma mesa que fica no Salão Verde da Câmara foi quebrada.



Antes de entrar no carro para ir embora, Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica que colocou por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Segundo ele, o aparelho é um “símbolo de máxima humilhação”.



“Não roubei os cofres públicos, não roubei recursos públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é um símbolo da máxima humilhação desse país", afirmou Bolsonaro a jornalistas.