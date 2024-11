Buraco se abre com chuva em via do DF e deixa moradores ilhados em Vicente Pires Um grande buraco se abriu em uma via da Colônia Agrícola 26 de Setembro, nesta terça-feira (12), no Distrito Federal, e deixou moradores ilhados sem conseguir s

Brasília|Do R7 12/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share