Cadela é resgatada após cair em poço de aproximadamente 25 metros de profundidade no DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal resgatou uma cadela que caiu em uma cisterna de aproximadamente 25 metros de profundidade na noite desta quinta-feira (10) no Núcleo Rural Lago Oeste, na Rua 18, no setor de chácaras de Sobradinho. Segundo nota dos bombeiros, a cisterna tinha uma pequena quantidade de água no fundo. O salvamento foi feito com a montagem de um tripé de resgate e utilizando técnicas de multiplicação de força com roldanas. Uma bombeira desceu até o fundo da cisterna para resgatar o animal, chamada de Chocolate. A cadela estava em boas condições de saúde e não apresentava ferimentos. Ela foi deixada aos cuidados da dona.