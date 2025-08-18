Carro de ministra pega fogo na garagem do STJ, e prédio é esvaziado

O prédio principal do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em Brasília foi esvaziado no fim da tarde desta segunda-feira (18) após o carro da ministra Isabel Gallotti pegar fogo. Ninguém ficou ferido. Segundo informações apuradas pelo R7, o fogo começou no motor do carro, que estava na entrada da garagem do edifício dos gabinetes. A fumaça se espalhou para o interior do prédio, que precisou ser esvaziado por segurança.