Cela onde Daniel Vorcaro vai ficar na Penitenciária Federal de Brasília
O dono do Banco Master foi transferido de presídio em São Paulo para prisão em Brasília
Últimas
Poste danificado ao lado de parada escolar preocupa moradores em Planaltina (DF)
Estrutura foi comprometida em um acidente no ano passado e traz riscos para pedestres
Limpeza dos escombros do Torre Palace, em Brasília, deve ser concluída em até 20 dias
Máquinas trabalham na redução do volume e separação dos resíduos, preparados para transporte e destinação adequada
Entrega de máquinas agrícolas no Distrito Federal beneficia produtores rurais
Caminhões também foram distribuídos à Secretaria de Agricultura para melhorias nas estradas rurais e escoamento da produção
Culinária acessível faz do Setor Comercial Sul um dos pontos mais movimentados de Brasília
Os marmitex, com preços entre R$ 12 e R$ 15, são destaques pela qualidade e diversidade de pratos, como a feijoada
Real Circo estreia temporada em Brasília com espetáculo tecnológico no Nilson Nelson
O circo apresenta um espetáculo com uma cortina de LED e atrações como motocross voando a mais de 20 metros
Onça-parda é resgatada em chácara do Novo Gama (GO) e morre durante transporte
O Ibram investiga a causa da morte, já que o animal aparentava estar em boas condições de saúde
Dupla é presa por roubo de quase R$ 1 milhão em casa no Lago Sul, em Brasília
O crime foi facilitado por um dos suspeitos, que era dono de uma empresa de vidros e havia prestado serviços na residência
Encerramento de lixão em Padre Bernardo (GO) é solicitado após desabamentos
Empresa pede autorização para encerrar atividades do lixão que desmoronou em junho do ano passado
Corrida ao Buriti: oposição ao DF enfrenta divisões na pré-campanha
Pré-candidaturas distintas dificultam uma aliança ampla contra o governador Ibaneis Rocha
Conflito no Oriente Médio impacta preço da gasolina
Aumento médio de 3 centavos na gasolina e 20 centavos no diesel afeta o mercado brasileiro
Fundação Jardim Zoológico de Brasília abre edital para programa de voluntariado
Edital oferece mais de 50 vagas para interessados em atividades sociais e ambientais
Governo prorroga por 12 meses validade da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado
Ministério da Gestão amplia validade do concurso por mais um ano para convocação de aprovados
Moradores denunciam risco de queda de poste em área com grande circulação em Planaltina (DF)
A situação é alarmante para os residentes devido ao grande fluxo de crianças aguardando ônibus escolares nas proximidades
Prédio histórico na Candangolândia (DF) é revitalizado e transformado em unidade do Senac
Unidade nova do Senac oferecerá cursos técnicos e profissionalizantes
Justiça Eleitoral do DF faz mutirões para regularização de títulos com prazo até 8 de maio
Cerca de 400 mil eleitores têm pendências; a regularização pode ser feita online ou presencialmente