Cid conta a Moraes que Braga Netto não conversa com generais da ativa

Em vídeo do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o delator falou da relação entre militares no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o general Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, achava os generais da ativa “frouxos”.