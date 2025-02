Congresso inicia preparativos para eleições da Mesa Diretora

Câmara e Senado começaram nesta semana os preparativos para as eleições das Mesas Diretoras que ocorrem no sábado (1°). No Senado, o pleito está previsto para iniciar às 10h. Já na Câmara, a previsão é iniciar às 16h.



Na ocasião, deputados e senadores vão eleger uma chapa para compor a cúpula de cada uma das Casas, o que inclui um presidente e um vice-presidente. Os mandatos terão duração de dois anos, até fevereiro de 2027.