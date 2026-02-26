CPMI do INSS é suspensa após briga entre parlamentares
Veja o momento em que o colegiado aprova a pauta de requerimentos e inicia empurrões e discussões entre os senadores
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi suspensa nesta quinta-feira (26), após confusão iniciada entre parlamentares. Os empurrões e bate-boca começaram após a pauta de requerimentos ser aprovada, contendo as quebras de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Lulinha.
