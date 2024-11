Cratera causada por chuva ameaça casas em condomínio no Entorno do DF

Uma cratera causada pela chuva tem ameaçado as residências de moradores de um condomínio do Jardim Ingá, no Entorno do Distrito Federal. Pelo menos duas casas e a guarita do condomínio já foram condenadas pela Defesa Civil do município e tiveram que ser abandonadas, como conta a dona de casa Franciliane Araújo, que mora na região há pouco mais de um ano. “A mulher que vivia aqui com a família saiu às pressas, quando o muro caiu. A água já comprometeu a estrutura da casa. A qualquer momento, ela pode desabar, até porque tem chovido forte esses dias”, explica.