De 'molecagem' a 'não vem querer cantar de galo': veja confusão com Haddad na Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu com deputados na manhã desta quarta-feira (11) durante reunião convocada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Fiscalização Financeira e Controle.



O desconforto começou após uma resposta de Haddad a colocações dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ), que afirmaram haver excesso de gastos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto a gestão anterior teria tido superávit no último ano de mandato. Os dois deputados adotaram tom crítico, afirmando que o ministro teria atuado com “barbeiragem”.



Haddad questionou os dois deputados por terem deixado a comissão após as falas e disse que levantar o assunto e não seguir para ouvir respostas seria “molecagem”.



"Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país, está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nikolas e Jordy, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe, eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprendem um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa", reclamou Haddad.



Momentos depois, Jordy e Nikolas voltaram para a audiência com o ministro. O deputado do Rio de Janeiro disse que "moleque" é Haddad. "Não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você."



Nikolas também se manifestou e ironizou Haddad por o ministro ter dito não acreditar que o vídeo do deputado sobre mudanças no monitoramento do Pix atingiu 300 milhões de visualizações nas redes sociais. "Vossa Excelência acha que há debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações no vídeo, porque não há 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério?", questionou.



Nesse momento, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Rogério Correia (PT-MG), interrompeu a fala de Nikolas. "Deputado, Vossa Excelência não vai falar no berro. Calma. Vossa Excelência não é melhor que os outros", disse.



O bate-boca se intensificou a partir de então, e Correia decidiu finalizar a sessão. "Como há três deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. Ao ministro, eu peço desculpas pela atitude desses deputados que vieram aqui para fazer baderna, que é exatamente o que eles sempre tentam fazer."