Deputado Glauber Braga é retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara após protesto

Parlamentar do PSOL foi retirado por policiais legislativos após ocupar cadeira por se opor ao avanço do processo que pode culminar na cassação dele

Brasília|Do R7

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) foi retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara nesta terça-feira (9) por policiais legislativos após ocupar o espaço em protesto ao avanço de um processo que pode resultar na cassação do mandato dele.

Durante o protesto dele, a equipe de segurança da Câmara retirou jornalistas do plenário da Casa e limitou o acesso ao espaço a outros deputados, que filmaram a ação dos policiais legislativos contra Glauber.

