Deputado Glauber Braga é retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara após protesto

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) foi retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara nesta terça-feira (9) por policiais legislativos após ocupar o espaço em protesto ao avanço de um processo que pode resultar na cassação do mandato dele.



Durante o protesto dele, a equipe de segurança da Câmara retirou jornalistas do plenário da Casa e limitou o acesso ao espaço a outros deputados, que filmaram a ação dos policiais legislativos contra Glauber.