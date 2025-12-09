Deputado Glauber Braga é retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara após protesto
Parlamentar do PSOL foi retirado por policiais legislativos após ocupar cadeira por se opor ao avanço do processo que pode culminar na cassação dele
O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) foi retirado à força da cadeira da Presidência da Câmara nesta terça-feira (9) por policiais legislativos após ocupar o espaço em protesto ao avanço de um processo que pode resultar na cassação do mandato dele.
Durante o protesto dele, a equipe de segurança da Câmara retirou jornalistas do plenário da Casa e limitou o acesso ao espaço a outros deputados, que filmaram a ação dos policiais legislativos contra Glauber.
Últimas
Moradores da 414 Sul denunciam aumento de furtos e cobram mais segurança na região
Um dos moradores teve uma motoneta furtada e levada em um carrinho de reciclagem
Porteiro agredido por entregador no DF se recupera em casa e recebe apoio psicológico
Incidente ocorreu após demora na entrega, e agressão foi registrada por câmeras de segurança
Perícia revela duas facadas no pescoço e confirma morte de militar antes de incêndio no DF
Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, foi morta no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, em Brasília
Júri descarta feminicídio e condena homem a 10 anos pela morte da ex em Goiás
Aniely Paula da Silva foi morta enforcada por Cláudio Alves da Silva durante uma discussão sobre divisão de bens
Carteiro é atropelado durante entrega e sobrevive a acidente em Luziânia (GO)
Segundo a polícia, a motorista engatou a marcha errada no câmbio automático, o que fez o carro dar uma ré repentina
Polícia busca identificar suspeito de esfaquear menino de 10 anos em Planaltina de Goiás
João Miguel foi atacado enquanto estava próximo a uma mangueira e seu estado de saúde é grave
Carro cai no espelho d'água do Museu Nacional, em Brasília, durante forte chuva
Motorista presta serviços ao artista Paulinho da Viola, atração principal do evento Brasília Museu Aberto
Menino de 10 anos é esfaqueado em GO e família faz apelo por doações de sangue
Criança está internada em estado grave; polícia investiga o caso e pede informações
Mulher é agredida em rua do Gama (DF) e testemunha que chamou a polícia recebe ameaças
Morador flagrou agressão e chamou a polícia duas vezes, mas não foi atendido; 20ª DP investiga o caso
Hóquei ganha espaço no DF e atleta conquista espaço em mundial na Itália
Representante do DF, brilha na Itália com quase 30 anos de dedicação ao esporte
2ª edição do RECORD Talks aborda educação financeira e economia em Brasília
Encontro com especialistas será realizado no teatro do Brasília Shopping, com inscrições gratuitas
Celina Leão e Michelle Bolsonaro lideram corrida eleitoral no DF, aponta Real Time Big Data
Celina lidera corrida ao GDF e Michelle desponta para o Senado na capital federal