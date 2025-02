Em audiência com Cid, Moraes alertou: 'Quero fatos, é a última chance de dizer a verdade sobre tudo'

Interrogado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em novembro de 2024 para explicar contradições em depoimentos anteriores na investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alertado por Moraes de que aquela seria a "última chance de dizer a verdade sobre tudo".



"Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo", afirmou Moraes, acrescentando que "eventuais novas contradições não serão admitidas".