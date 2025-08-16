Ex-secretária de Ituiutaba relata esquema de rachadinha na prefeitura

Uma cidade com 106 mil habitantes no interior de Minas Gerais se tornou alvo de denúncias de ex-funcionários por relatos de rachadinha e uso irregular da máquina pública.



As acusações envolvem a Prefeitura de Ituiutaba, reduto eleitoral do deputado federal André Janones (Avante-MG) e administrada por Leandra Guedes desde 2021. A prefeita, ex-assessora e ex-companheira de Janones, acumula denúncias de corrupção, segundo apuração do R7.



Entre os casos apontados está a prática de coagir servidores a devolver parte dos salários recebidos, em alguns casos chegando à metade do valor.



Leandra declarou desconhecer a existência de qualquer denúncia, que não foi citada em processo judicial e tem sido alvo de diversas notícias caluniosas.



O esquema também é reiterado pela ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Priscilla Barro, que chegou a protocolar formalmente uma denúncia que cita a prática de “devolução forçada de salários”. A peça foi enviada ao Ministério Público de Minas Gerais e ainda será avaliada.



