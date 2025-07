EXCLUSIVO: 'A Lei da Reciprocidade será colocada em prática', diz Lula; veja entrevista na íntegra

Em entrevista exclusiva à jornalista Christina Lemos, do Jornal da RECORD, nesta quinta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e classificou a atitude como desrespeitosa. Lula também ressaltou que "a Lei da Reciprocidade será colocada em prática", caso não consiga negociar com os norte-americanos. Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, por supostamente atuarem para incentivar Trump a retaliar o Brasil. “O ex-presidente deveria assumir sua responsabilidade. Foi o filho dele quem foi lá influenciar Trump, que agora tenta interferir em um processo que está na Suprema Corte brasileira. ”