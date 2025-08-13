Homem protesta contra Moraes em frente ao STF: ‘Seu impeachment vai chegar’

Um homem não identificado protestou contra o ministro Alexandre de Moraes na tarde desta quarta-feira (13) em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com gritos de “chega de tanta injustiça” e “seu impeachment vai chegar”, o homem chamou a atenção da segurança e de servidores do tribunal.



O homem também gritou “Fora Moraes” e falou que o ministro “não sabe escrever”. Ele ficou em frente à corte por, pelo menos, 40 minutos.



