R7 Brasília

Homem protesta contra Moraes em frente ao STF: ‘Seu impeachment vai chegar’

Manifestante gritou ‘Fora Moraes’ e falou que o ministro ‘não sabe escrever’

Brasília|Do R7

Um homem não identificado protestou contra o ministro Alexandre de Moraes na tarde desta quarta-feira (13) em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com gritos de “chega de tanta injustiça” e “seu impeachment vai chegar”, o homem chamou a atenção da segurança e de servidores do tribunal.

O homem também gritou “Fora Moraes” e falou que o ministro “não sabe escrever”. Ele ficou em frente à corte por, pelo menos, 40 minutos.

