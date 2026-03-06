Kit que Daniel Vorcaro recebe ao chegar na Penitenciária Federal de Brasília Todos os presos que chegam no presídio da capital federal ganha roupa e produtos de higiene

Brasília|Do R7 06/03/2026 - 18h04 (Atualizado em 06/03/2026 - 18h04 ) X (Twitter)

