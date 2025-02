Líder do PL na Câmara defende que Bolsonaro seja beneficiado em projeto da Ficha Limpa

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), defende uma mudança eleitoral para permitir a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República em 2026. A aposta do parlamentar é um projeto que altera regras da Lei da Ficha Limpa — ou a inclusão do tema na reforma eleitoral, que atualmente está no Senado.



Em entrevista ao R7, o líder marca posição para uma mudança em penalidades ligadas ao abuso de poder econômico e político, que beneficiariam diretamente Bolsonaro. Questionado a respeito do possível benefício a políticos corruptos com a eventual aprovação das alterações, Sóstenes afirma que o projeto deverá ter uma nova versão ao longo da tramitação na Câmara.



“Eu conversei com o relator da matéria do PL da Ficha Limpa essa semana. A primeira coisa que ele me relatou é que, no substitutivo que ele vai apresentar, ele não quer, em momento nenhum, diminuir pena para políticos corruptos. Então, assim, é possível legislar para corrigir erros e deformidades na lei que existe, mas sem passar panos quentes sobre a questão da corrupção. E é isso que o relator, o deputado Felipe Barros do PL, me disse que vai fazer”, diz.