Movimentos sociais vão acionar STF se Congresso mudar Ficha Limpa, diz idealizador da lei

Idealizador da Lei da Ficha Limpa, o jurista e advogado eleitoral Márlon Reis disse em entrevista ao R7 que se o Congresso Nacional modificar a legislação movimentos sociais vão reagir acionando o STF (Supremo Tribunal Federal) para derrubar as alterações.



“É preciso rechaçar o projeto de lei na íntegra. Ele piora muito os marcos de combate à corrupção nas eleições, torna as administrações públicas permeáveis, facilmente alcançáveis por pessoas que cometeram falhas gravíssimas em relação ao compromisso com a integridade pública. Por isso, precisa ser rejeitado na íntegra", afirmou Reis.



“Se não for, os movimentos sociais, que engendraram a Lei da Ficha Limpa, que fizeram com que ela exista, o movimento de combate à corrupção eleitoral, com suas mais de 80 organizações nacionais envolvidas, irá ao STF, porque o que está acontecendo é absolutamente grosseiro do ponto de vista de uma inconstitucionalidade gritante”, acrescentou o jurista.