Operação da Polícia Civil do DF desarticula esquema de venda ilegal de Zolpidem

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu nesta terça-feira (15) um farmacêutico, um balconista e o dono do estabelecimento por suspeita de venda de medicamentos controlados sem receita médica. Segundo os investigadores, a prisão em flagrante ocorreu após a apreensão de 450 comprimidos de Zolpidem, que seriam entregues em uma casa no Lago Norte (DF). O medicamento é utilizado para o tratamento de insônia, e o uso descontrolado levou a alterações nas regras de prescrição e venda nas farmácias.