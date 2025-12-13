PF encontra joias em operação contra ex-assessora de Lira; veja vídeo
A Polícia Federal encontrou e apreendeu várias joias durante a Operação Transparência, que teve como alvo a ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), Mariân
Últimas
Encontro de Piscicultores no Distrito Federal fortalece produção de peixes
Produtores do DF participaram de evento para troca de experiências e atualização técnica em piscicultura
Governador Ibaneis Rocha inaugura sede da Procuradoria-Geral do DF e anuncia reformas
Revitalização do Setor Comercial Sul foi um dos planos destacados pelo governador durante evento
Brasília recebe o festival Brasília Fitness Open com atletas de elite
Evento inédito reúne os melhores atletas de crossfit e levantamento de peso no centro da capital
Torneio Arimatéia de Futsal começa neste domingo (14)
Torneio Arimatéia acontece entre 14 de dezembro e 4 de janeiro no Taguaparque, em Taguatinga (DF)
Palmeiras e Fortaleza disputam final da Supercopa Capital Sub-17 neste domingo (14)
Grande decisão acontece no estádio Bezerrão, no Gama (DF), com entrada gratuita
Tendência de cortar cílios entre homens ganha destaque nas redes sociais
Prática gera debate sobre segurança e masculinidade em barbearias do Brasil
Vendedor ambulante de café faz sucesso no semáforo em Ceilândia (DF)
Marcos Rennan, 25 anos, vende café e sanduíches naturais para ajudar na renda familiar
Capivara é resgatada na Estação Galeria em Brasília
Polícia Militar Ambiental realizou o resgate de capivara no Setor Comercial Sul
Fim de semana em Brasília: veja dicas de cinema, teatro e cultura pop
Curta Brasília, show de Gustavo Nima e feira de quadrinhos são destaques na cidade
Nomeações de militares reforçam forças de segurança no Distrito Federal
Polícia Militar, Civil, Penal e Corpo de Bombeiros recebem novos profissionais em dezembro
Soldado que matou cabo dentro do quartel do Exército no DF é expulso
O militar que estava preso no quartel será transferido para prisão comum
Mulher de 71 anos morre atropelada na Asa Norte (DF)
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (12) na quadra 214 da Asa Norte; motociclista e testemunhas prestaram depoimento à polícia
Passageiros recebem confirmação de voo, mas descobrem cancelamento ao chegar ao aeroporto
Ciclone interrompeu operações nos principais aeroportos do país, trazendo dificuldades e falta de assistência
Tragédia em creche informal no DF: bebê morre em Ceilândia
Mãe da bebê Laura, de 1 ano, compartilhou sua dor e acusou falhas no cuidado com a criança