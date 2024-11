Pimenta nega que atentado a bomba tenha sido ato isolado e critica anistia a presos do 8/1

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta negou, nesta quinta-feira (14), que as explosões que aconteceram na Esplanada dos Ministérios, na noite da quarta-feira (13), tenham sido isoladas. Segundo Pimenta, o atentado é “decorrência de um discurso alimentado de ódio e intolerância”.



O ministro ainda disse não acreditar que Francisco Wanderley Luiz, autor dos atentados, tenha cometido suicídio. Francisco levou artefatos até a frente do STF (Supremo Tribunal Federal), onde os explodiu e, por último, colocou um próximo ao próprio corpo, deitou-se no chão e morreu após uma última explosão.