Polícia Civil prende ex-funcionários suspeitos de envolvimento em mortes de pacientes

Três ex-funcionários do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal, foram presos suspeitos de envolvimento na morte de três pacientes da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do local. Por meio de nota, o hospital afirmou que, ao detectar irregularidades, instaurou um comitê interno para reunir evidências contra os ex-técnicos de enfermagem, que foram demitidos.