'Quando a gente olhou, ele estava caído no chão', diz testemunha sobre morto em explosão no STF

Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite desta quarta-feira (13) depois de pelo menos duas explosões. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, equipes foram acionadas e confirmaram o óbito no local.



Uma servidora do TCU (Tribunal de Contas da União) que estava presente no momento das explosões disse que um homem chegou ao local com duas bombas. Ele teria arremessado um dos artefatos contra a estátua ‘A Justiça’, que fica em frente ao prédio principal do Supremo, e a segunda bomba teria explodido na mão dele.



“Estava na parada esperando o ônibus, e ele passou pela gente. Estava sozinho. Depois de uns 30 segundos, a gente ouviu um barulho. A gente olhou para trás, e ele foi jogar outra [bomba], e estourou novamente. Quando a gente olhou, ele já estava caído no chão”, disse a testemunha.