Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Senador defende aprovação do acordo Mercosul-UE no Congresso no 1º semestre

Nelsinho Trad (PSD-MS) considera que o tratado será a grande prioridade do ano na frente internacional do Congresso

Brasília|Do R7

  • Google News

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), citou apoio dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre para uma votação rápida do acordo comercial entre blocos econômicos.

  • senado
  • mercosul
  • ue

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.