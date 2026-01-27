Senador defende aprovação do acordo Mercosul-UE no Congresso no 1º semestre
Nelsinho Trad (PSD-MS) considera que o tratado será a grande prioridade do ano na frente internacional do Congresso
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), citou apoio dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre para uma votação rápida do acordo comercial entre blocos econômicos.
Últimas
Projeto transforma vidas de mulheres na Estrutural (DF) com capacitação em gastronomia
As inscrições para novos cursos, incluindo pizza e croissant, estão abertas e podem ser feitas pelas redes sociais
Empresa de próteses é acusada de vender produtos com falhas de fabricação
Após muitas tentativas, dois consumidores que tiveram prejuízos de até R$ 40 mil decidiram acionar a Patrulha do Consumidor
Piloto investigado por agressão é acusado de dar bebida alcoólica a menor no DF
A jovem, amiga de Pedro Turra, relatou ter sido coagida a beber vodka; vídeo mostra os envolvidos em uma festa
Detran avalia trânsito congestionado causado por escola na Asa Norte, em Brasília
Durante os horários de entrada e saída dos alunos, a rua estreita da quadra 713 fica congestionada, gerando confusão
Operação investiga grupo que se passava por policiais para aplicar extorsões
Os suspeitos usavam manipulação psicológica e jargões jurídicos para passar veracidade à fraude; caso ainda é investigado
Fraude em transferências de veículos no Detran DF é investigada pela Polícia Civil
Criminosos acessaram o sistema ilegalmente para realizar transferências sem autorização dos proprietários
“Parecia uma explosão”: corretor relata momento em que raio atingiu manifestação em Brasília
Quase 90 pessoas foram atendidas após serem atingidas e os bombeiros informaram que 89 indivíduos precisaram de apoio
Com 100 leitos, nova unidade de saúde será construída em São Sebastião (DF)
O governador Ibaneis Rocha mencionou outros hospitais que estão sendo planejados no Distrito Federal com previsão similar
Prefeitura de Formosa (GO) entrega kits de materiais escolares para 13 mil alunos
Itens essenciais, como cadernos e lápis, fazem parte de ação que visa apoiar as famílias no início do ano letivo
Vídeo mostra corre-corre de traficantes em operação policial de combate ao tráfico de drogas no DF
170 policiais cumprem mandados de prisão na Vila Cauhy e outras regiões
Mulher denuncia stalking, ameaças e extorsão em Planaltina de Goiás
O stalking, considerado crime desde 2021, tem crescido nos últimos anos, com significativo aumento nas ocorrências
Família de porcos é flagrada andando entre carros em Águas Claras (DF)
A Polícia Militar foi acionada e constatou que os oito animais, que estavam na Avenida Jacarandá, são domésticos e tem dono
Moradores reclamam de fluxo intenso de veículos em área residencial próxima a escola no DF
O conflito de trânsito ocorre na quadra 713 da Asa Norte
Renova DF abre vagas para curso gratuito de qualificação profissional na construção civil
Os selecionados receberão bolsa por etapa concluída e benefícios como transporte e seguro contra acidentes pessoais
Vídeo de diarista gera debate sobre serviços prestados, valores, direitos e deveres
Diarista viralizou com vídeo sobre limitações de serviços e preço