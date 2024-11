Servidores públicos do GDF terão ponto facultativo na próxima segunda (28)

Servidores públicos do Distrito Federal e da União terão ponto facultativo na próxima segunda-feira (28). Mas apenas parte dos trabalhadores poderão folgar: quem não ocupar cargos que prestem serviços essenciais. A medida ocorrerá devido ao Dia do Servidor Público, data instituída em 1937 pelo então presidente Getúlio Vargas, e vai contemplar agentes públicos de órgãos federais. Policiais, bombeiros militares e servidores de hospitais vão trabalhar normalmente.



O GDF divulgou também as datas dos recessos referentes ao Natal, de 23 a 27 de dezembro, e Ano Novo (30 de dezembro a 3 de janeiro). Esses dias de folga deverão ser compensados posteriormente, mediante acordos entre os agentes públicos e respectivos chefes.