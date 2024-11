Tempestades mostram que redes de distribuição de energia devem ser subterrâneas, diz Crivella

As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo e deixaram 4,2 milhões de casa sem energia elétrica demonstram que a rede de distribuição de eletricidade deve ser modificada. A fala é do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), autor de um PL (Projeto de Lei) que obriga as concessionárias de serviços públicos de energia a substituírem as redes aéreas de distribuição de energia por redes subterrâneas, em cidades com mais de 300 mil habitantes.