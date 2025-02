Transmissão exclusiva: Paranoá enfrenta Ceilândia na 5ª rodada do Candangão BRB 2025

Neste final de semana, a quinta rodada do Candangão BRB 2025 traz confrontos decisivos. No sábado (8), às 11h, o Real Brasília enfrenta o Sobradinho no Estádio Defelê. Às 15h30, Samambaia joga contra o Gama no Rorizão. O Estádio JK, no Paranoá, recebe Capital-DF e Legião. No domingo (9), na Boca do Jacaré, o Brasiliense encara o Ceilandense às 16h. O destaque vai para o duelo entre Paranoá e Ceilândia, que será transmitido pela RECORD. Ambas as equipes buscam recuperação após derrotas. O Paranoá, terceiro colocado, e o Ceilândia, atual campeão, possuem campanhas semelhantes. O pré-jogo começa às 15h30, prometendo emoção.