Veja entrevista completa com a ministra Marina Silva sobre mudanças climáticas na cúpula do G20

Em entrevista à RECORD durante a Cúpula do G20, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abordou as preocupações da delegação brasileira em relação às mudanças climáticas, destacando a importância do tema na elaboração da declaração final do evento. Confira a entrevista completa para mais detalhes sobre a posição do Brasil e as ações para enfrentar os desafios climáticos globais.