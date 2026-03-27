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Veja o momento em que Bolsonaro chega em casa para cumprir prisão domiciliar

Ex-presidente recebeu alta nesta sexta-feira e deve cumprir a pena em casa por pelo menos 90 dias

Brasília|Do R7

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Após duas semanas internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital e deu início ao cumprimento da pena em regime domiciliar. O político precisou receber cuidados médicos ao apresentar quadro de vômitos e calafrios no último dia 13.

A autorização, dada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no último dia 24, vale para os próximos 90 dias.

Após esse prazo, a presença dos requisitos necessários para manutenção da prisão domiciliar será reanalisada pelo magistrado.

Segundo o médico cardiologista Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo ex-presidente, informou que Bolsonaro deve voltar ao hospital no final de abril para realizar uma cirurgia no ombro direito.

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