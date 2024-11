Vídeo: atendente dá cadeiradas em homem que tenta assaltar farmácia no DF As câmeras de segurança de uma farmácia no Distrito Federal flagraram o momento em que um homem tenta assaltar o local usando um facão, mas é afugentado por uma

Brasília|Do R7 28/10/2024 - 11h24 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share