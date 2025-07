Vídeo: Bolsonaro encerra entrevista com jornalistas para não descumprir medida restritiva

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve que interromper uma entrevista com jornalistas no fim da tarde desta sexta-feira (18) para não descumprir uma medida restritiva imposta pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que o proibiu de sair de casa no intervalo entre 19h e 6h.



Pouco antes das 18h, o presidente falava com repórteres na saída da sede do PL em Brasília sobre a situação dele após o anúncio das medidas, que incluem também o uso de tornozeleira eletrônica. Alertado por um dos seus seguranças sobre o horário, Bolsonaro disse que tinha que ir para casa. “Tenho que ir embora. Senão, vou ter agravadas as medidas restritivas”, disse o ex-presidente.



Caso descumpra alguma das medidas impostas por Moraes, Bolsonaro pode ser preso.



