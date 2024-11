Vídeo mostra autor de atentado na Esplanada comprando fogos dias antes do crime

Câmeras de segurança registraram o momento que Francisco Wanderley Luiz comprou fogos de artifícios dias antes do ataque ao STF (Supero Tribunal Federal), que aconteceu na noite da última quarta-feira (13). No vídeo é possível ver o homem entrar em uma loja de Ceilândia (DF), região administrativa onde ele tinha alugado uma casa há aproximadamente três meses, e levar os itens. Segundo investigações da Polícia Federal, ele gastou mais de R$ 1.000 na compra. As imagens são de 6 de novembro.



De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento está com a documentação regularizada e a venda dos itens não é proibida. Os proprietários da loja já prestaram depoimento. Ainda segundo a corporação, há indícios de que o homem alterou de forma caseira os fogos comprados, com o objetivo de potencializar as explosões.