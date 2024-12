Vinte mil aposentados já compraram passagens pelo Programa Voa Brasil Ministro destacou o impacto positivo do programa, ressaltando que ele permite maior inclusão de brasileiros no transporte aéreo Brasília|Do R7, em Brasília 03/12/2024 - 07h55 (Atualizado em 03/12/2024 - 07h55 ) twitter

Programa Voa Brasil Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

Desde o lançamento do Programa Voa Brasil, do governo federal, mais de 20 mil aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já adquiriram passagens aéreas para viagens domésticas. Segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes foram comprados e emitidos nos últimos quatro meses, com preços fixados em até R$ 200 por trecho.

As viagens abrangem 77 destinos em todo o país, sendo que as capitais mais procuradas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte, que juntas concentraram quase 80% das passagens emitidas.

Demanda por regiões

Sudeste: 44%

Nordeste: 40%

Centro-Oeste: 8%

Sul: 5%

Norte: 3%

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou o impacto positivo do programa, ressaltando que ele permite maior inclusão de brasileiros no transporte aéreo. “Estes aposentados não voavam há pelo menos um ano e estão ocupando assentos que, de outra forma, permaneceriam vazios em trechos com alta ociosidade”, afirmou.

Como funciona o programa

O Voa Brasil oferece passagens a preços reduzidos exclusivamente para aposentados do INSS, que podem adquirir até dois trechos por ano. As compras devem ser feitas exclusivamente no site oficial: gov.br/voabrasil.

‌



O ministério também reforçou a importância de utilizar o site oficial para garantir a proteção dos dados pessoais. “Evite clicar em links recebidos por mensagens ou e-mails. Acesse sempre pelo site oficial ou por meio de seu login no Gov.br”, alerta a pasta.

Expansão prevista para 2025

Lançado no final de julho de 2024, o programa será ampliado no primeiro semestre de 2025, passando a incluir também estudantes de baixa renda. A iniciativa busca preencher assentos ociosos nas aeronaves e democratizar o acesso ao transporte aéreo no Brasil.