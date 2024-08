Wellington Luiz sobre ser reeleito à presidência da Câmara Legislativa: ‘Honra e alegria’ Distritais anteciparam a escolha dos membros da Mesa Diretora para esta quarta-feira Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 19h54 (Atualizado em 07/08/2024 - 20h30 ) ‌



Wellington Luiz continua presidente da CLDF Reprodução/CLDF - Arquivo

O deputado distrital Wellington Luiz (MDB) foi reeleito como presidente da CLDF (Câmara Legislativa do DF) para o biênio 2025-2026. Os distritais adiantaram a votação da Mesa Diretora da Casa, que estava prevista para dezembro, para esta quarta-feira (7). “Sem dúvida nenhuma, é motivo de muita honra e alegria”, comentou o parlamentar ao ser reeleito.

“Tenho consciência de que isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade enquanto gestor e enquanto representante do Poder Legislativo”, afirmou o presidente. Segundo ele, a expectativa para os próximos dois anos “são as melhores”.

Dois novos cargos foram acrescentados à Mesa, e o número de cadeiras subiu de cinco para sete. A mudança na estruturação foi aprovada pelos distritais em maio. Paula Belmonte (Cidadania) foi eleita como segunda vice-presidente e Robério Negreiros (PSD) é o quarto secretário. Com a adição de duas pessoas, os membros vão se reunir para redistribuir as tarefas de cada cadeira.

Seguindo o acordo feito pelos deputados, os membros da Mesa Diretora do biênio anterior foram mantidos. Veja a distribuição dos cargos:

Wellington Luiz (MDB): presidente;

Ricardo Vale (PT): primeiro vice-presidente;

Paula Belmonte (Cidadania): segunda vice-presidente;

Pastor Daniel de Castro (PP): primeiro secretário;

Roosevelt Vilela (PL): segundo secretário;

Martins Machado (Republicanos): terceiro secretário;

Robério Negreiros (PSD): quarto secretário;

Jorge Vianna (PSD): ouvidor; e

Joaquim Roriz Neto (PL): corregedor

Segundo o presidente, a antecipação da eleição foi feita por haver “clima propício para essa votação”.

”A gente sabe que a gente vive um momento de polarização e que talvez no final do ano houvesse uma sobrecarga com relação a esse posicionamento dos deputados. Então, a gente entendeu que estávamos prontos para antecipar, o que faz com que a Câmara tenha a tranquilidade de chegar no final do ano com essas posições já definidas e pronta para atender a sociedade”, explicou Wellington Luiz.

Eleição das comissões

Além da Mesa Diretora, os deputados elegeram nesta quarta os membros das comissões. A CESC (Comissão de Educação, Saúde e Cultura) foi desmembrada, e uma comissão específica para assuntos da saúde do DF foi criada, sob liderança de Dayse Amarílio (PSB).

A leitura feita pelos deputados é que a educação e saúde são áreas muito importantes e com grandes demandas, e que uma separação entre elas vai permitir um melhor andamento dos trabalhos. Gabriel Magno (PT) segue como presidente da CESC.

Para a nova Comissão de Saúde, além de Amarílio na presidência, foram eleitos Jorge Vianna como vice-presidente e Martins Machado (Republicanos), Gabriel Magno e Pastor Daniel de Castro (PP) como titulares.

As composições das 14 comissões atuais foram mantidas. Confira abaixo as lideranças: