Pautas fundiárias serão foco no 2º semestre, diz presidente da Câmara Legislativa do DF Wellington Luiz avaliou a atividade da Casa nos primeiros meses e pontuou as prioridades até o fim do ano em entrevista ao R7

Brasília|Do R7 26/06/2024 - 22h01 (Atualizado em 26/06/2024 - 22h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share