Jetour, Land Rover chinesa, já tem data para lançar seus carros no Brasil

Jetour (Foto: Divulgação) Feed TV - Arquivo de Auto

Na quinta-feira, dia 25, a Jetour, nova marca do grupo Chery, foi oficialmente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa faz parte do plano de expansão da fabricante chinesa no Brasil e já está se organizando para lançar seus primeiros modelos no país no primeiro trimestre de 2026. Segundo apuração da Autoesporte, os SUVs T1 e T2 serão os responsáveis por marcar a estreia da marca por aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Auto e fique por dentro de todas as novidades sobre a Jetour!

